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DEAŞ'ın "infaz listesi" ele geçirildi

Hindistan'da terörle mücadele ekibi, 250 yazılım uzmanının isimlerinin yer aldığı, terör örgütü DEAŞ'ın "infaz listesini" ele geçirdi. Üstelik listenin bu güne kadar DEAŞ'ın herhangi bir saldırı eylemi gerçekleştirmediği Hindistan'da bulunması şaşırttı

DEAŞ'ın "infaz listesi" ele geçirildi

Hindistan'da terörle mücadele ekibi, 250 yazılım uzmanının isimlerinin yer aldığı, terör örgütü DEAŞ'ın "infaz listesini" ele geçirdi. Üstelik listenin bu güne kadar DEAŞ'ın herhangi bir saldırı eylemi gerçekleştirmediği Hindistan'da bulunması şaşırttı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:16
DEAŞ'ın "infaz listesi" ele geçirildi
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HİNDİSTAN Ulusal İnceleme Ajansından  bir yetkili,yürüttükleri bir operasyonda ele geçirdikleri dizüstü  bilgisayarda örgütün haklarında infaz kararı verdiği 250 yazılım uzmanının adının  bulunduğu bir listeye ulaştıklarını bildirdi.

Yetkili, dizüstü bilgisayarın geçen yıl Maharastra eyaletinde  tutuklanan ve Suriye'deki DEAŞ militanları ile iletişim halinde olduğu sanılan 32  yaşındaki Nasir Bin Yafi Chaus'a ait olduğunu kaydetti.

Listede, aralarında DEAŞ şüphelilerinin takibinde güvenlik güçlerine  yardım edenlerin isimlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Hindistan topraklarında bugüne kadar herhangi bir DEAŞ eylemi gerçekleştirilmedi ancak güvenlik güçleri son zamanlarda örgütle bağlantısı olduğundan şüphelenilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞInfaz ListesiHindistan
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