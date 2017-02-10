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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siber alarm

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek olası bir siber saldırıdan endişe duyduğu bildirildi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siber alarm

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek olası bir siber saldırıdan endişe duyduğu bildirildi

10 Şubat 2017 Cuma 10:27
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siber alarm
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FRANSA'DA skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard  Enchaine gazetesi, DGSE raporları doğrultusunda Cumhurbaşkanı François  Hollande’ın önümüzdeki haftalar içinde konuyu görüşmek için Savunma Konseyi’ni  Elysee Sarayı’nda toplayacağını yazdı.

DGSE’nin, Rus gizli servisinin, ABD’de Donald Trump’ın seçimi  kazanmasında önemli rolü olduğuna inandığını kaydeden  gazete, Fransa’da nisan ve  mayıs ayında iki turlu düzenlenecek seçimlerde de siber saldırı olasılığının göz  ardı edilmediğini kaydetti.

Fransız gazetesi, Elysee Sarayı’ndan bir yetkilinin, “Savunma  Konseyi’nin önümüzdeki haftalarda düzenlenecek bir toplantısında konu gündeme  gelecek.'' şeklindeki sözüne yer verdi.

Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen ay yaptığı açıklamada,  ülkesinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef  olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de  siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli  olması çağrısında bulunuyorum.” demişti.

Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf  olmadığını vurgulayarak, “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini  kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıSiber AlarmFransaDış İstihbarat ServisiDGSE
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