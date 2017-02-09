Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fermacu'ya tebrik telefonu!

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Fermacu'yu Somali'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla telefonla aradı.

Erdoğan, Türkiye'nin Somali'de istikrar ve refahın tesisine büyük önem verdiğini ifade ederek, Fermacu'ya yeni görevinde başarılar diledi.

