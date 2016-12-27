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Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve  başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği bayrağı indirildi. Liberal Partili milletvekillerinin bayrağı yeniden yerine  asma girişimi sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi
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MOLDOVA Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve  başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği (AB) bayrağı  indirildi. 
Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde  Moldova bayrağı ile asılı bulunan AB bayrağı kaldırıldı.
Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup  milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine  yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı  açıklamada, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi  yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece  Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.
Moldova'da doğrudan halk tarafından yapılan cumhurbaşkanı seçimini  Rusya yanlısı sosyalist lider İgor Dodon kazanmıştı. Dodon, 23 Aralık'ta yemin  ederek görevine başlamıştı.

 
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Etiketler; #Moldova #AB bayrağı #İgor Dodon #Cumhurbaşkanlığ
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