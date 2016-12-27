Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi

Yurdun büyük bir bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise Perşembe gününe kadar yağış beklenmezken perşembe günü başlayacak yağmur Cuma ve Cumartesi günleri yerini kara bırakacak. Ankara'da ise yarın kar yağışı beklenirken kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor