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‘Çocuklarımızın katillerini’ neden bıraktınız?

Boşnak kurban yakınları ve savaş mağdurları, Hollanda’nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY), savaş suçundan yargılanan iki eski Sırp devlet görevlisini geçici olarak serbest bırakmasına sert tepki gösterdi

‘Çocuklarımızın katillerini’ neden bıraktınız?

Boşnak kurban yakınları ve savaş mağdurları, Hollanda’nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY), savaş suçundan yargılanan iki eski Sırp devlet görevlisini geçici olarak serbest bırakmasına sert tepki gösterdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:46
‘Çocuklarımızın katillerini’ neden bıraktınız?
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ORTAK bir açıklama yayımlayan Soykırım Tanıkları ve Kurbanları Derneği ile Srebrenitsa Anneleri Derneği, savaş suçundan yargılanan eski Sırbistan Devlet Güvenlik Şefi Jovica Stanisic ve yardımcısı Franko Simatovic’in geçici olarak serbest kalmasını kınadı. Mahkeme, 1990’lı yıllarda Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Sırp olmayanlara karşı savaş suçları işlemekle yeniden yargılanan Stanisic ve Simatovic’in 21 Temmuz’dan itibaren adli tatil nedeniyle ‘geçici’ olarak serbest kalmalarını kararlaştırmıştı.Mahkemenin 19 Temmuz’da aldığı bu kararı dün kamuoyuyla paylaşmasına sert tepki gösteren Boşnak savaş mağdurları, açıklamada “Binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan bu kişilerin, mahkemenin tatili süresince ‘yıllık izin’ kullanma hakkı mı var?” ifadeleri kullanıldı. ICTY’nin ‘sağlık sorunları’ nedeniyle daha önce de Sırp milliyetçisi Vojislav Seselj’i serbest bıraktığı hatırlatılan açıklamada, mahkemenin aldığı bu kararlarla yargı temellerini çiğnediği vurgulandı.

‘ONLARA NEDEN YARDIM EDİYORSUNUZ?’

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: “Gördüğünüz üzere Seselj’in sağlık durumu o kadar kötü ki kendisi şu an Sırbistan Meclisinin bir parçası. Sizler, çocuklarımızı öldürenlerin depresyon sorunlarıyla uğraşırken, biz savaş mağdurları daha ne kadar aşağılanacağız? Sırbistan’ın, vatandaşlarının Bosna Hersek’te işlenen suçlardan yargılanmaması için elinden geleni yaptığı malumunuz. Suçlarının cezasız kalması noktasında onlara neden yardım eli uzatıyorsunuz. Gelecek nesillere savaş suçu işlemenin avantajlı bir şey olduğu mesajını vermek istemiyoruz.”

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETMİŞLERDİ

ICTY, sanıkların sağlık sorunlarından dolayı birkaç kez ertelenen davada, Bosna’daki savaşta binlerce insanın hayatını kaybettiği katliamlara katılmakla suçlanan Stanisic ve Simatovic hakkında, 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat kararı vermiş ancak savcılığın itirazıyla ikilinin yeniden yargılanmasına karar verilmişti. 13 Haziran 2017’de yeniden yargılanmaya başlayan Stanisic ve Simatovic, insanlığa karşı suç işlemek, savaş kurallarına uymamak, Hırvatistan ve Bosna Hersek’te katliamlar yapmak ve insanları zorla sürgün etmekle suçlanıyor. İki sanığın, Arkan’ın Kaplanları ve Akrepler adlarıyla bilinen paramiliter Sırp grupların da kurucuları oldukları ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jovica StanisicFranko SimatovicSırbistan
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