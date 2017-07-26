Çocuk istismarıyla suçlanan kardinal mahkeme karşısında

MELBOURNE Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Kardinal Pell söz almazken, avukatı Robert Ritcher, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu söyledi.Medyanın yoğun ilgi gösterdiği ve 6 dakika süren duruşmada avukat Ritcher, Kardinal Pell'in mahkemenin bu aşamasında herhangi bir açıklama yapamayacağını belirterek ‘‘Kardinal Pell'in tüm suçlamaları kabul etmediğini ve sahip olduğu masumiyetini sürdüreceğini belirtmek isterim.’’ ifadelerini kullandı.Savcılık, Pell hakkında cinsel taciz iddialarını içeren dosyanın 8 Eylül’e kadar Pell'i savunan hukuk ekibine verileceğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Yargıç Duncan Reynolds, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

MAĞDURLARDAN PROTESTO

Öte yandan cinsel taciz mağdurları ve yakınları, mahkeme dışında toplanarak Kardinal Pell'i protesto etti. Mağdurlardan Mary, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardinal Pell yönetimindeki Katolik kilisesine bağlı okullardan birinde 1970'li yıllarda cinsel istismara uğradığını belirtti.Kardinal Pell'in yargılanmasını tarihi bir gün olarak niteleyen Mary, ‘‘Bugün büyüklerin tacizine uğrayan mağdurların seslerini duyurmak, dinlenilmek, ciddiye alınmak ve adaleti görmek için tarihi bir gün. Bugünü uzun zamandır görmek isteyen çok sayıda mağdur var." diye konuştu.

'ADALET YERİNE GELENE KADAR SAVAŞACAĞIZ'

Cinsel tacize uğrayan çocuklar için sosyal medya hesabı açan Brian Chery, tacizcilerin yargılanması için mücadele verdiğini dile getirerek, "Çocuk istismarı insana yapılabilecek en kötü şeylerden biri, insanın içine işliyor, adalet yerine gelen kadar savaşacağız.’’ ifadelerini kullandı.Çocuklara yönelik cinsel tacizin dünyanın her yerinde olduğuna medya aracılığı ile dikkat çekmeye çalıştığını hatırlatan Elidn Radig ise, ‘‘Biz kiliseleri temizleyeceğiz, çocukları korumak için bütün dünyayı temizleyeceğiz, burada olmaktan gururluyum.’’ dedi.Pell, 1970’lerde görev yaptığı Avustralya’nın Ballarat kentinde birden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu suçlaması ile Victoria Eyalet Polisi tarafından geçtiğimiz ay mahkemeye çağrılmıştı.Kardinal Pell, Sydney Katolik Kilisesi üzerinden suçlamaları reddeden bir açıklama yayımlamış ve ‘‘ismini temizlemek için’’ Avustralya’ya gelerek mahkemeye katılacağını açıklamıştı.