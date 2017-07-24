Cinsel fantezi uğruna canından oldu!

KELEPÇELER genç kadının cildinde tahrişe neden olmuştu. Önce kolunun iç kısmında çıkan korkunç yaralar, gittikçe yayılmaya başladı.

Bir çocuk annesi genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Widdowson hastaneye kaldırıdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Nekrotizan Fasiit isimli çok ender görülen bir hastalık sebebiyle genç anne yaşamını yitirdi.

Söz konusu bakterinin et yiyen bakteri türü olduğu belirtiliyor.

Katie Widdowson erkek arkadaşı Dean Smith ile beş buçuk yıldır birlikteydi. Çift Birmingham'da küçük oğullarıyla birlikte yaşıyordu.