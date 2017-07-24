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Çin'den Hindistan'a çok sert uyarı

Çin Ordusu, Hindistan sınırındaki lojistik ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a sınır ihlallerini durdurması çağrısını yineledi

Çin'den Hindistan'a çok sert uyarı

Çin Ordusu, Hindistan sınırındaki lojistik ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'a sınır ihlallerini durdurması çağrısını yineledi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:21
Çin'den Hindistan'a çok sert uyarı
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"BİR  dağı titretmek kolaydır ancak Çin Halk Kurtuluş Ordusunu (PLA) titretmek zor olur." diyen Vu, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini korumak için askeri gücünü giderek artırdığına vurgu yaptı.Sözcü Vu, Hindistan'ın, işini şansa bırakıp gerçek dışı hayallere kapılmaması gerektiğini dile getirerek, "Ordu güçlerimiz, Hindistan sınırındaki lojistik kapasitesi ve tatbikat yoğunluğunu artırmaya odaklanacak" dedi.Yeni Delhi yönetimine "yapıcı adımlar atarak hatasından derhal dönmesi" çağrısında bulunan Vu, "iki ülke arasındaki sınır güvenliğini korumak için provokasyonlara son verilmesi gerektiğini" söyledi.Pekin yönetimi, geçen ay Hint sınır güvenlik güçlerinin sınır ihlali yaparak Çin'in Donglan bölgesindeki bir yol çalışmasını engellediğini öne sürmüştü. Çin Dışişleri Bakanlığınca, Hindistan'ı ordu güçlerini sınırın gerisine çekmesi için defalarca uyardıkları ancak Yeni Delhi yönetiminin "hatasında ısrar ettiği" açıklaması yapılmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Pekin yönetimi "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor. Çinli askeri uzmanlar, potansiyel bir çatışmanın, 1962'deki Çin-Hindistan sınır savaşından daha ağır sonuçlar doğurabileceğini iddia ediyor. PLA güçlerinin, bu ay sınıra yakın bölgede bazı silah ateşleme eğitimleri yaptığı duyurulmuştu.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 10:32
Anahtar Kelimeler:
çinHindistanHint
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