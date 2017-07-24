Çin uyardı! 'Ordumuzu sarsmak zordur'

SAVUNMA Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian "Bir dağın sarsılması kolaydır ama bir halkın kurtuluş ordusunu sarsmak zordur" diyerek, Çin'in toprağını ve egemenliğini korumak için ordusunu sürekli güçlendirdiğini söyledi.Wu Qian, Hint sınır muhafızlarının geri çekilmesinin sınır anlaşmazlığının çözülmesi için bir önkoşul olduğunu tekrarladı. Wu Qian, Çin ordusunun bölgede acil önlemler aldığını belirterek bölgeye asker gönderileceğini ve bölgede tatbikatlara devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anlaşmazlık yol çalışmasıyla başladıHindistan'ın Çin'le sınır olan dağlık eyaleti Sikkim yakınlarındaki bir platoda yol çalışması yüzünden 3 bin 500 kilometre sınırı paylaşan iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan olayda, geçtiğimiz Haziran ayında Hintli muhafızlar Çin'in Donglang bölgesine geçip orada bulunan platodaki yol çalışmasını engellemişti. Daha sonra Çin ve Hindistan arasında sınırda gerginlik yaşanmıştı.Hindistan, Çin'i ortak sınırın yanında yapılacak bir yol inşaatının ciddi bir güvenlik sıkıntısı oluşturacağı konusunda uyardığını söylemişti.



