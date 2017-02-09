Çin ordusundan ABD'ye savaş tehdidi

ÇİN ordusu, ABD'li yetkililerin, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması yönündeki söylemleriyle ilgili olarak, 'Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa çekinmeyiz' ifadesiyle tehditte bulundu.

Çin ordusu, son dönemde Amerikalı yetkililerin, Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması yönündeki söylemleriyle ilgili olarak, "Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesiyle tehditte bulundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) internet sitesinde yer alan makalede, gözdağı ve sindirme girişimlerinden korkulmadığı bildirilerek "Çin askeri güçlerinin kılıcını çıkarıp ulusal çıkarlarını koruma cesaretinde olduğu" belirtildi.

ÇİN İLE OYUN MANTIKSIZ VE TEHLİKELİ

Ordularının, geçmişte düşmanlarından sayıca az ya da daha az donanımlı olmasına karşın savaşlarda "çok sayıda mucize ürettiğine" işaret edilen makalede, "Bugün birliklerimiz, hem iyi donanımlı hem de daha yüksek enerjili. Dongfeng serisi balistik füzelerle donanmış ÇHKO, onlara savaşa hazır olduğunu ve kokmadığını gösterecek. Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesine yer verildi.

ÇHKO'nun internet sitesinde paylaşılan diğer bir makalede de "Bazı Amerikalı politikacılar, dünya lideri konumlarının sürmesini Çin ile Asya Pasifik bölgesinde yapacakları mücadeleye bağlıyor ancak bu oyun son derece tehlikeli ve mantıksız." denildi.

ABD'Yİ YENİDEN BÜYÜK YAPMAK İSTİYORSA..

ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yapılan yazıda, "Eğer ABD'yi yeniden büyük yapmak istiyorlarsa kendi iç işlerine odaklanmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Çin basınına konuşan askeri uzmanlar, ÇHKO'nun açıklamalarını "tehdit değil, uyarı" olarak değerlendirirken, ülke egemenliğinin ABD tarafından tehdit edilmesi durumunda bunun karşılıksız kalmayacağı mesajının verildiğini belirttiler.

Makaleler, Amerikalı yetkililerin egemenlik tartışmalarının yaşandığı Güney Çin Denizi üzerinde "Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması gerektiği" şeklindeki açıklamalarının üzerine yayımlandı.

TRUMP'IN TAVRININ NE OLACAĞI MERAK KONUSU

Kampanya döneminde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok kez ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump'ın yeni dönemde Pekin ile nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyor.

Trump, daha önce sosyal medya üzerinden, "Çin, Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri üs inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum." paylaşımında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen ay yaptığı açıklamada, "Çin'in Güney Çin Denizi'ne erişimini engellemeliyiz." diye konuşmuştu.

Savunma Bakanı Jim Mattis de Japonya ziyaretinde, Pekin yönetimini eylemleriyle "bölge ülkelerinin güvenini zedelemekle" suçlamıştı.

ÇİN BÖLGENİN YÜZDE 80'İNDE HAK İDDİA EDİYOR

Pekin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasını 1940'lardan kalma bir haritaya dayandırıyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğü olan uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.

