banner428
banner405

Çin ilk Su-35 savaş uçağını teslim aldı

Rusya, Çin'e beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-35'in ilk teslimatını yaptı

Çin ilk Su-35 savaş uçağını teslim aldı
banner404
ÇİN Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times  gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim  Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4  jet bulunduğu belirtildi.
Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük  taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat  ediyor.  Söz konusu uçağın menzili ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400  kilometreye ulaşabiliyor.
İki ülke arasındaki Su-35 anlaşması, Rusya'nın doğusundaki  Komsomolsk-na-Amure kentinde basına kapalı yapılmış, Çin'in her bir uçak için  yaklaşık 85 milyon dolar, toplam ise 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürülmüştü.

  

 
banner355
Etiketler; #çin #Su-35 #dolar #Rusya #eğitim
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
AÖF öğrencilerine müjde
Sonraki Haber
Çin ilk Su-35 savaş uçağını teslim aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.