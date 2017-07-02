Çin ile ABD arasında yüksek gerilim: Savaş gemileri ve jetler...

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang,konuyla ilgili açıklamasında, “2 Temmuz tarihinde USS Stethem adlı Amerikan destroyeri, izinsiz olarak Paracel Adaları’nın bulunduğu sulara giriş yaptı. Bunun üzerine Çin derhal Amerikan gemisini uyarmak ve karasularımızdan çıkarmak üzere savaş gemilerini ve jetlerini yolladı” ifadelerini kullandı.

KARARLI PROTESTO

Sputnik'te yer alan habere göre Çin’in ayrıca ABD tarafının eylemlerini kararlı bir şekilde protesto ettiği ve ABD donanmasına ait destroyerin tartışma konusu olan adaların karasularına girmesini, 'adalarda bulunan altyapıya ve personele tehdit oluşturan ciddi bir siyasi ve askeri provokasyon' olarak nitelediği bildirildi.

EGEMENLİK VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang’ın açıklamasında, “Paracel adaları kökensel olarak Çin’e ait bir alan. ABD, ‘navigasyon özgürlüğü’ bayrağının arkasında gizlenerek bir kez daha izinsiz bir şekilde, Çin’in yasalarını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Çin’in egemenliğini kaba bir şekilde ihlal ederek, bu sulardaki barış, istikrar ve düzeni baltalayarak adaların karasularına giren savaş gemisini gönderdi” dendi.