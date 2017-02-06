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Çığ köyü yuttu: En az 54 ölü

Düşen çığlar 150 evi yok etti, eşi görülmemiş kar yağışı felaket bölgesine ulaşılmasını engelliyor.

Çığ köyü yuttu: En az 54 ölü

Düşen çığlar 150 evi yok etti, eşi görülmemiş kar yağışı felaket bölgesine ulaşılmasını engelliyor.

06 Şubat 2017 Pazartesi 08:59
Çığ köyü yuttu: En az 54 ölü
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AFGANİSTAN'IN doğusundaki Nuristan bölgesini vuran çığ felaketinde ölü sayısı artıyor.

Son üç günde çok sayıda çığ düşen bölgede yalnızca bir köyde 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin çığ altında kalan Çitral köyüne ulaşmakta zorluk çektiğini, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olduğunu bildiriyor. Çitral köyünde çok sayıda kişi de kayıp.

Afet yönetimi ve insani yardımlar bakanlığı sözcüsü Ömer Muhammedi, bölgede kar kütlesinin en az 150 evi yok ettiğini, 50 kadar evin de ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Resmi açıklamaya göre, geniş bir bölgeyi etkileyen çığ felaketinde en az 50 insan da yaralı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor, bölgede kar yağışı durmadan devam ediyor.

Afgan hükümeti, kar ve tipi nedeniyle ülke genelinde Pazar gününü tatil etti. Pazar, Afganistan'da normalde iş günü.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanÖmer Muhammedi
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