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Cezayı ödemeyen aile hapse girebilir

İngiltere’de çocuğu okula geç kalan ailelere 240 Sterlin para cezası kesilebileceği açıklandı. West Midlands bölgesinde yer alan üç belediye meclisinin aldığı karara göre, okul yönetimi, çocuk okula düzenli bir şekilde geç kalıyorsa bu cezayı verebilecek. 120 Sterlin olarak açıklanan gecikme cezası, aile 21 gün içerisinde parayı öderse 60 Sterlin’e düşecek

Cezayı ödemeyen aile hapse girebilir

İngiltere’de çocuğu okula geç kalan ailelere 240 Sterlin para cezası kesilebileceği açıklandı. West Midlands bölgesinde yer alan üç belediye meclisinin aldığı karara göre, okul yönetimi, çocuk okula düzenli bir şekilde geç kalıyorsa bu cezayı verebilecek. 120 Sterlin olarak açıklanan gecikme cezası, aile 21 gün içerisinde parayı öderse 60 Sterlin’e düşecek

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16
Cezayı ödemeyen aile hapse girebilir
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THE Times gazetesinde yer alan habere göre, aileler bu süre içinde ödeme yapmaz ise ceza ikiye katlanarak 240 Sterlin’e çıkacak. Para cezasını ödemeyi reddeden aileler hakkında yasal takibe gidileceği ve bu yönde bir tavrın hapis cezasına kadar gidecek sonuçları olabileceği belirtiliyor.Gazeteye konu ile ilgili konuşan davranış bilimi uzmanı Tom Bennett ise cezaların son aşamada devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Bennet, okula geç kalan çocukların ailelerine para cezası yerine çocuklarını okula bırakma cezası vermenin daha iyi bir alternatif olduğu görüşünü açıkladı. Bennet’a göre, ‘bir çocuk ebeveyni ile okula gelmektense bir kolunu kaybetmeyi yeğler’...İngiltere’de 2003 yılında kabul edilen bir kanunla, okul müdürlerine, okulu sürekli kıran öğrenci ailelerine ceza kesme yetkisi verilmişti.

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İngiltereOkulGeç KalmaAilePara Cezası
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