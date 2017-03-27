Çeteler yeniden ortaya çıktı! 5 ölü

ULUSAL Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) başta olmak üzere silahlı suç çeteleri ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalara yeniden sahne olan bölgedeki şiddet olaylarından etkilenen 50 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve faillerin bulunması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini belirtti.

Kolombiya basınınında da Litoral Del San Juan kenti sakinlerinin, saldırıdan AGC militanlarını sorumlu tuttukları yönünde haberler yer aldı.

Bölgedeki avukatlardan Carlos Negret Mosquera, olayın aydınlatılması için çağrıda bulundu ve saldırıların bölge halkını göçe zorlamak için yapıldığını ifade etti. Mosquera, evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 18’inin çocuk yaşta olduğuna işaret etti.

12 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMİŞTİ

İnsan kaçırmaktan uyuşturucu ticaretine, birçok suça bulaşan AGC, Choco ve Antioquia bölgelerinde faaliyet gösteren ve lideri yakalanan başka bir çetenin mensupları tarafından 2008 yılında kurulmuştu. Choco'da geçen yıl 12 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Choco yönetim bölgesi ayrıca ELN'nin en aktif olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. ELN'nin yaklaşık 10 ay rehin tuttuğu ve hükümetle müzakerelere başlamadan hemen önce serbest bıraktığı Odin Sanchez de Choco bölgesinde bir dönem kongre üyesiydi.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri, 7 Şubat'ta Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde yapılan törenle başlamıştı. Görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.