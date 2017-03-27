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Çeteler yeniden ortaya çıktı! 5 ölü

Çeteler ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar Kolombiya'da yeniden ortaya çıktı. Kolombiya’nın batısındaki Choco yönetim bölgesinde 5 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çatışmaların yaşandığı yerden 50 kişi evini terk edip gitmek zorunda kaldı

Çeteler yeniden ortaya çıktı! 5 ölü

Çeteler ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar Kolombiya'da yeniden ortaya çıktı. Kolombiya’nın batısındaki Choco yönetim bölgesinde 5 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çatışmaların yaşandığı yerden 50 kişi evini terk edip gitmek zorunda kaldı

27 Mart 2017 Pazartesi 13:04
Çeteler yeniden ortaya çıktı! 5 ölü
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ULUSAL Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları  (AGC) başta olmak üzere silahlı suç çeteleri ve paramiliter gruplar arasındaki  çatışmalara yeniden sahne olan bölgedeki şiddet olaylarından etkilenen 50 kişinin  evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada  saldırıyı kınadı ve faillerin bulunması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini  belirtti.

Kolombiya basınınında da Litoral Del San Juan kenti sakinlerinin,  saldırıdan AGC militanlarını sorumlu tuttukları yönünde haberler yer aldı.

Bölgedeki avukatlardan Carlos Negret Mosquera, olayın aydınlatılması  için çağrıda bulundu ve saldırıların bölge halkını göçe zorlamak için yapıldığını  ifade etti. Mosquera, evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 18’inin çocuk yaşta  olduğuna işaret etti.

12 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMİŞTİ

İnsan kaçırmaktan uyuşturucu ticaretine, birçok suça bulaşan AGC,  Choco ve Antioquia bölgelerinde faaliyet gösteren ve  lideri yakalanan başka bir  çetenin mensupları tarafından 2008 yılında kurulmuştu. Choco'da geçen yıl 12 bine  yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Choco yönetim bölgesi ayrıca ELN'nin en aktif olduğu bölgelerden biri  olarak biliniyor. ELN'nin yaklaşık 10 ay rehin tuttuğu ve hükümetle müzakerelere  başlamadan hemen önce serbest bıraktığı Odin Sanchez de Choco bölgesinde bir  dönem kongre üyesiydi.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri, 7 Şubat'ta  Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde yapılan törenle  başlamıştı. Görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın  gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla  örgütü ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle  arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya  hazır olduğunu duyurmuştu. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi  Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

 

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KolombiyaçeteSuçÖrgütKübaNorveçEkvadorAmerikaHaberlerBrezilyaVenezuela
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