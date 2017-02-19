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Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı

Suriye'de Esad güçlerinin Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi

Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı

Suriye'de Esad güçlerinin Şam'ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi

19 Şubat 2017 Pazar 11:30
Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı
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HARESTA yerel koordiyasyon üyesi MustafaTaval,  yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle saldırdığını söyledi. Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin yaralandığını ifade eden Taval, ''Rejim güçleri, Haresta ilçesinin yanısıra başkentin doğusundaki Kabun semtine yoğun bir şekilde fil füzeleri fırlattı. Saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç etti.'' dedi. Taval, yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeHaresMustafaTaval
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