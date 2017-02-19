Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı

HARESTA yerel koordiyasyon üyesi MustafaTaval, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle saldırdığını söyledi. Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 54 sivilin yaralandığını ifade eden Taval, ''Rejim güçleri, Haresta ilçesinin yanısıra başkentin doğusundaki Kabun semtine yoğun bir şekilde fil füzeleri fırlattı. Saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç etti.'' dedi. Taval, yaralıların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini verdi.