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Çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında acil durum ilan edildi

Çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında acil durum ilan edildi

09 Şubat 2017 Perşembe 11:27
Çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi
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ALINAN bilgiye göre, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales,  çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında buharlı dezenfekte işleminin  uygulanması için 700 bin dolarlık fazladan fonu içeren acil durum planını  onayladı. Bolivya Tarım Bakanı Mauricio Ordonez de dezenfekte işleminin bir an  önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Çekirge istilası, bir hafta kadar önce ülkenin güneyinde, gıda ve et  üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Santa Cruz kentinde başladı ve  hızla yayıldı.
Yetkililerin bin hektardan fazla ekili araziyi etkilediğini tahmin  ettiği çekirge istilası, otlaklar, Mısır ve sorgum tarlalarını yok etti.
Morales'in cuma günü Santa Cruz'u ziyaret etmesi bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇekirgeÇekirge IstilasıGüney AmerikaBolivya
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