Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki!

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Almanya'nın bu çizgisinden dönmesi lazım. Türkiye ile fasıl açılmazsa Almanya'nın kari ne. Arakan için neredeler?

Halka vaatler yerine popülizme kayıyorlar

Avrupa popülist siyasetten kurtulmalı. Esas Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşanlar bunlar. Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın ilişilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır. İşte popülizmin gözü kör olsun. Umarım tevessül ettikleri yoldan dönerler. Halka vaatler yerine popülizme kayıyorlar.

Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanımız Myanmar lideriyle görüşecek. Bu yöndeki çabalarımız devam edecek. Niye sesinizi yükseltemiyorsunuz? Oy kaybedeceklerinden korkuyorlar. Bu sözlerim Müslüman ülkeler için de geçerli."