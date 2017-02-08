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Cami saldırganına 30 yıl hapis

ABD'nin Florida eyaletindeki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber 30 yıl hapis 10 bin dolar da para cezası verildi. Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği belirtilen camiyi ateşe vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı

Cami saldırganına 30 yıl hapis

ABD'nin Florida eyaletindeki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber 30 yıl hapis 10 bin dolar da para cezası verildi. Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği belirtilen camiyi ateşe vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:24
Cami saldırganına 30 yıl hapis
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FLORİDA mahkemesinde görülen davada hakimin, Fort Pierce'teki İslam  Merkezi içinde bulunan camiyi kundaklayan 32 yaşındaki Schreiber'e, işlediği  suçtan dolayı özür dilemesine rağmen, 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası  verdiği bildirildi. Bu arada, Schreiber'e verilen para cezasının arttırılabileceği ifade  edildi.
Sabıka kaydı olan ve sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar paylaşan  Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53  kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği  belirtilen camiyi ateşe vererek camide 100 bin dolar civarında maddi hasara yol  açmıştı.
Saldırıyla ilgili ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Alkol,  Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ortak bir soruşturma yürütmüş,  yerel güvenlik yetkilileri de yayınladıkları video görüntüleriyle nefret suçunu  işleyen kişinin kimliğinin belirlenmesi için büyük çaba göstermişti.
Daha sonra bölge polisi, camiyi kendisini "direnen bir Yahudi" olarak  tanıtan Schreiber'in kundakladığını açıklamış ve 14 Eylül'de tutuklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cami SaldırganıABDFloridaJoseph Michael SchreiberOrlando
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