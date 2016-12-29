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Burun ameliyatı oldu, şimdi nefes alamıyor

31 yaşındaki kadın doktor tavsiyesiyle burun ameliyatı oldu ancak ameliyattan sonra burnunun %75'i çöken kadın artık burnundan nefes alamıyor

Burun ameliyatı oldu, şimdi nefes alamıyor

31 yaşındaki kadın doktor tavsiyesiyle burun ameliyatı oldu ancak ameliyattan sonra burnunun %75'i çöken kadın artık burnundan nefes alamıyor

29 Aralık 2016 Perşembe 14:38
Burun ameliyatı oldu, şimdi nefes alamıyor
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DAİLY Mail'de yayınlanan habere göre New York'ta yaşayan Ilysse Baum isimli kadın, yıllardır biriktirdiği parayı doktorların tavsiyesiyle burnunu düzelttirmek için harcadı. Ancak operasyondan sonra burnunun %75'i çöken 31 yaşındaki kadın, kendi deyimiyle bir "Picasso tablosu" gibi görünmeye başladı. Üstelik, nefes almakta güçlük çekiyor.10 yıl boyunca şiddetli sinüzitle savaşan Ilysse, ayda bir kez antibiyotik kullanmak zorundaydı. Bu yüzden doktorlar, burun ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ameliyattan hemen sonra eve gönderilen genç kadının burnu kanamaya başladı. Doktora sorduğunda "burnunun vücuduna uyum sağlamaya çalıştığı" cevabını aldı. Ilysse'in burnu gittikçe çöktü.
Nefes almaya çalışırken burun delikleri kapanan kadının burnundaki hasar o kadar büyüktü ki gittiği 14 doktor da yardım edemeyeceğini söyledi. Neyse ki genç kadın hayati operasyonu gerçekleştirecek bir doktor buldu. Ancak operasyon masraflarını karşılamak için yardımları bekliyor.Matematik öğretmenliği yapan Ilysse, yaşadığı zorlukları şu şekilde anlattı:
 "Eskiden güçlü bir sesim vardı, 200 öğrenciye karşı ders anlatırdım ama şimdi işimden oldum. Telefonda konuşurken insanlar sesimi duymakta zorlanıyor. Bir zamanlar aktif bir hayatım vardı, şimdi yürürken bile nefessiz kalıyorum. Hayatım çalınmış gibi hissediyorum. Operasyon gerçekleşmezse burnum daha da çökecek. Kendi başıma nefes almam imkansız."
 

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