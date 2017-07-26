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Bunları yapın kapıda beklemeyin

Yurt dışında yaşayan ve tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen izinciler, araçlarının ön beyan işlemlerini internet üzerinden yaparak ve vize gereken durumlarda elektronik vize alarak gümrük kapılarındaki kuyruklardan kurtulabilir

Bunları yapın kapıda beklemeyin

Yurt dışında yaşayan ve tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen izinciler, araçlarının ön beyan işlemlerini internet üzerinden yaparak ve vize gereken durumlarda elektronik vize alarak gümrük kapılarındaki kuyruklardan kurtulabilir

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:38
Bunları yapın kapıda beklemeyin
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GÜMRÜKLERDE araç kaydı, araç ruhsatı, araç kaydı yapılacak kişinin pasaportu, sigorta poliçesi, araç başkasına aitse vekaletname, vatandaş emekliyse emeklilik belgesi kontrol ediliyor. Bu nedenle belgelerin önceden hazırlanıp, görevli personele hızlı sunulmalı. Belgeler araç içinde de kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulmalı. Vatandaşların, vekaleten getirdikleri araçlarda, araç sahibinin bilgilerini yanlarına almayı unutmamaları gerekiyor.Gümrükte, ön beyan yapan vatandaşlar için ayrı geçiş kapıları bulunuyor. Önceden kayıt işlemlerini tamamlayanlar bu kapılardan zaman kaybetmeden çok daha hızlı şekilde Türkiye’ye girebiliyor. Bunun için Türkiye’ye giriş yapacak vatandaşlar gümrük kayıt işlemlerini, yola çıkmadan önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan Taşıt Ön Beyan Uygulaması ile yapabilir.

İŞLEMLER DAHA KISA SÜRÜYOR

Vatandaşlar araç bilgilerini https://uygulama.gtb.gov.tr internet adresinden sisteme kaydetmesiyle gümrük memurlarınca yapılan işlemlerin önceden tamamlanmasına imkan veren bu uygulama, geçişlerin çok daha kısa sürmesini sağlıyor. 
Yurt dışından Türkiye’ye aracıyla gelecek vatandaşlar, uygulamaya Gümrük Ticaret Bakanlığının sitesinde yer alan e-işlemler menüsünden ulaşarak, sisteme ad, soyad, pasaport, kimlik numarası, doğum tarihi, adres, kişi ve taşıt ülkesi, sigorta poliçe, plaka, şase numarası, marka ve model bilgilerini girebilir.

GELMEDEN VİZE ALABİLİRSİNİZ

Çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerde yerleşik, daha önce Türk vatandaşlığı bulunanların sınır kapılarında bandrol vize alması gerekiyor. Bandrol vize işlemlerinin tamamlanma süreci de sınır kapılarındaki yoğunluğu artırıyor. 
Türkiye’ye gelmek için vize alması gereken kişiler, yola çıkmadan önce www.evisa.gov.tr adresi üzerinden e-vizelerini temin ederek sınır kapısındaki bekleme sürelerini azaltabilir. Özellikle temmuz ve ağustosta en çok yoğunluğun yaşandığı Kapıkule Sınır Kapısı’na, e-vize almadan gelen kişilerin, bandrol vize sırası için 74 numaralı kapıya gitmesi gerekiyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI YAYINI İZLEYİN

Ayrıca vatandaşlar yola çıkmadan önce, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün http://trakya.gtb.gov.tr/ internet sayfasından Kapıkule Sınır Kapısı’nın canlı yayınını izleyerek yoğunluğu kontrol edebilir.

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Gümrük KapılarıKAPIKULE SINIR KAPISIIzinci
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