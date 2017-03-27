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Bulgaristan-Türkiye sınırında gelen şöhretle lüks hayat!

Sınırdaki mültecilerin peşine düşerek şöhreti yakalayan amatör güreşçi Dinko Valev, Bulgaristan'da radikal sağın sembolü. Birçok kentte toplanan paraları alıp kendisine lüks bir hayat kuran Valev'in helikopteri bile var

Bulgaristan-Türkiye sınırında gelen şöhretle lüks hayat!

Sınırdaki mültecilerin peşine düşerek şöhreti yakalayan amatör güreşçi Dinko Valev, Bulgaristan'da radikal sağın sembolü. Birçok kentte toplanan paraları alıp kendisine lüks bir hayat kuran Valev'in helikopteri bile var

27 Mart 2017 Pazartesi 11:56
Bulgaristan-Türkiye sınırında gelen şöhretle lüks hayat!
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AMATÖR bir güreşçi olan Dinko Valev Bulgaristan'da son ayların en tanınmış şahsiyetlerinden biri. Türkiye sınırına komşu Jambol vilayetinde yaşayan Valev, dört tekerlekli motoruyla 'mülteci avına' önceleri 'spor olsun' diye çıkmış.

"Devlet bizi korumuyorsa, iş başa düşüyor" diyor çıktığı televizyon programında. Bulgar devlet televizyonu BTV'de kurduğu 'Teröristlere karşı devlet bizi korumazsa, biz kendimizi koruruz!' cümlesiyle Radikal sağın sembolü haline geldi.

İki arkadaşıyla birlikte 'No Bulgaria! Go back to Turkey!' (Bulgaristan yok, Türkiye'ye geri dönün) diyerek sınırı aşmaya çalışan mültecileri nasıl kovaladıklarını anlatıyor.


Dinko Valev'in 'mülteci avı' sempatizanlarını da harekete geçirmiş. Şehirlerde, kasabalarda 'Mülteci Avcıları' para topluyor ve yardımları Valev'e iletiyorlar. O da bu paralarla araçlar alıyor, profesyonel fotoğraflar hazırlatıyor ve halkı daha fazla destek ve yardım vermeye çağırıyor.

Tanıyanlara göre, Dinko Valev, bu yardımlarla lüks bir hayat da sürüyor. Mültecilere karşı sürdürülen faaliyet için verdiği yardımlarla 200 bin Euroluk lüks bir araba satın aldığı belirtilen Dinko Valev için bazı hayranları "O, bunu hak ediyor, çünkü yaptıklarıyla teröristlerin hedefi haline geldi" diyor.

Ülkede yayılan dedikodulara bakılırsa Dinko'nun başına radikal İslamcılar para ödülü koymuşlar.

Tehditlere aldırmadığını söyleyen Dinko Valev tankların, helikopterlerin önünde mülteci avcısı fotoğrafları çektiriyor, "Bulgaristan Bugarlarındır" diyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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Son Güncelleme: 27.03.2017 11:57
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürkiyeDinko ValevBulgarBTVBulgariaTurkeyMigrantMülteciSporArabaRadikalBBC Türkçe
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