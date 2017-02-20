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"Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi

ABD Başkanı Trump'ın bazı İslam ülkelerine getirdiği vize kısıtlamaları, her din ve inanıştan Amerikan vatandaşları bir araya getirdi. "Bugün ben de Müslüman'ım" sloganıyla Times Meydanı'nda düzenlenen miting düzenlendi

"Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi

ABD Başkanı Trump'ın bazı İslam ülkelerine getirdiği vize kısıtlamaları, her din ve inanıştan Amerikan vatandaşları bir araya getirdi. "Bugün ben de Müslüman'ım" sloganıyla Times Meydanı'nda düzenlenen miting düzenlendi

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:02
"Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı İslam ülkelerine  yönelik seyahat yasağına karşı, New York'ta "Bugün ben de Müslüman'ım" eylemi  gerçekleştirildi. 
Trump'ın bazı İslam ülkelerine getirdiği vize kısıtlamaları, Müslüman,  Hristiyan ve Musevilerin yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup Amerikan  vatandaşları tarafından Times Meydanı'nda düzenlenen mitingle protesto  edildi.
Müslüman toplumuyla dayanışma amacını taşıyan miting, "hip hop" ve  "urban" müzik ağırlıklı kayıt firması Def Jam Recordins'in kurucusu iş adamı ve  siyasi aktivist Russell Simmons'un öncülüğünde gerçekleştirilirken, bin civarında  Amerikalıyı bir araya getirdi.
Mitinge, "İbrahim'in Oğulları" (Sons of Abraham) adlı ortak bir Kitap  yazan İmam Shamsi Ali ve Rabbi Marc Schneier de katılarak destek verirken, New  York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Hollywood yıldızı Susan Sarandon, Chelsea  Clinton, ünlü rapçı Q-Tip ve Müslüman aktivist Linda Sarsour da eylemde yer aldı.
Trump'ın eski arkadaşı Simmons, burada yaptığı konuşmada, "Bugün  burada Donald Trump yüzünden birleştik. Ona bizi bir araya getirdiği için  teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Simmons, "Ülkemizde değişiklik olduğunu kabul etmek zorundayız. Uzun  yıllardır islamofobi ile savaşıyoruz. Fakat daha fazla nefret suçlarına ve daha  fazla nefrete doğru bir değişme var." diye konuştu.
New York Arap Amerikan Derneği Başkanı Müslüman aktivist Linda Sarsour  da "Sizler 'ben de Müslüman'ım' derken ben de size 'ben hiç pişmanlık duymadan  bütün gün ve her gün Müslüman'ım' diyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, 19 Şubat tarihinin, eski ABD Başkanı Franklin Delano  Roosevelt'in yüz bin Amerikalı Japon'un kamplara hapsedilmesini içeren 9066  Başkanlık kararnamesini imzalamasının 75'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan  Sarsour, "Sizden, bir daha gerçek neslin bir parçası olma sözünü vermenizi  istiyorum" dedi.'

  

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Anahtar Kelimeler:
ABDDonald Trumpİbrahimin Oğulları
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