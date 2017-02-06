banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
89439
ALTIN
144.452
DOLAR
3.6755
STERLIN
4.5856
EURO
3.9515
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

Bu tavuğun fiyatı dudak uçuklattı

Vücudundaki melanin yüzünden ibiğinden ayağına hatta iç organlarına kadar her yeri siyah olan “Ayam Cemani” cinsi tavuklar servet değerinde

Bu tavuğun fiyatı dudak uçuklattı

Vücudundaki melanin yüzünden ibiğinden ayağına hatta iç organlarına kadar her yeri siyah olan “Ayam Cemani” cinsi tavuklar servet değerinde

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:11
Bu tavuğun fiyatı dudak uçuklattı
banner404

ENDONEZYA kökenli Ayam Cemani cinsi tavuklar, simsiyah renkleriyle dünyanın ilgisini çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Genetik bir mutasyon yüzünden vücutlarındaki tüylerden, iç organlarına kadar siyah olan bu tavukların sadece yumurtaları ve kanları normal tavuklarla aynı renkte. Gizmodo adlı tasarım, teknoloji ve bilimsel haber sitesinin haberine konu olan cinsi tavukları, ABD'de yetiştiren Paul Bradshaw "Görünüşleri dolayısıyla, günümüzün en Moda tavuğu Ayam Cemani. Büyülü bir görünüşleri var. Güneş ışığının altındayken, kapkara tüylerinin arasında mor ve yeşil yansımalar göze çarpıyor" dedi.

"Bu siyahlığın sebebi Asya'da ortaya çıkan ve zamanla Avrupa'ya da gelen bir çeşit gen mutasyonu" ifadelerini kullanan Bradshaw "Bu mutasyon, Ayam Cemani'lerin normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin üretmesine neden oluyor" şeklinde konuştu. Bilim insanları, insan derisinde, saçında ve beynin bazı bölgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaşması anlamına gelen ve "fibromelanos" adıyla anılan bu genetik durumun herhangi bir zararı bulunmadığını kaydetti. Tavukları 2 kilo, horozları ise 2.5 ila 3 kilo arasında olan bu nadir ırkın, bir dönem ABD'de 2 bin 500 dolardan satıldığı öğrenildi. Ayam Cemani'lerin ana vatanı Endonezya'da büyülü olduğuna yönelik inanışın bulunduğu, 12'nci yüzyıldan beri Endonezya efsanelerinde yer aldığı kaydedildi. Zenginler tarafından beslenen bu kömür renkli tavukların, sahibine daha çok servet ve güç getirdiği, kimi zaman ise iyi şans işareti olarak yorumlandığı öğrenildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaAyam CemaniABDModaHaberAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derinleri anlatan belgeselci dalışta öldü
Derinleri anlatan belgeselci dalışta öldü
Sırtını sattı!
Sırtını sattı!
Televizyondan ilan etti! Bir numaralı terörist devlet! 
Televizyondan ilan etti! Bir numaralı terörist devlet! 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals