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Bu kez öğrenciler Trump'a karşı

ABD'nin New York kentinde bir grup öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelerle ilgili vize kararına tepki gösterdi. Lise ve üniversite öğrencileri "Amerika herkes için", "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganlarıyla yürüdü

Bu kez öğrenciler Trump'a karşı

ABD'nin New York kentinde bir grup öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelerle ilgili vize kararına tepki gösterdi. Lise ve üniversite öğrencileri "Amerika herkes için", "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganlarıyla yürüdü

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:26
Bu kez öğrenciler Trump'a karşı
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ABD'nin New York şehrinde bir grup öğrenci, ABD  Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına ve göçmenlere karşı  kararnamelerini ve yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti. 
Trump'ın "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma"  başlığını taşıyan göçmen karşıtı kararnamesine karşı bir hafta önce başlayan  gösteriler, kararnamenin Seattle'daki, ABD 9. Bölge Federal Temyiz Mahkemesi  yargıcı tarafından durdurulmasına rağmen devam ediyor.
Washington'da ABD Senatosu'nun Trump'ın eğitim Bakanı Betsy DeVos'u  onayladığı gün New York'ta Trump yönetimi karşıtı protesto gösterisi  düzenlendi.
Çoğunluğunu lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup, ABD  Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin  (ICE) binalarıyla çevrili Foley Meydanı'nda toplandı.
New York Göçmen Koalisyonu, New York Arap-Amerikan Derneği ve MGücü  Değişim adlı online Müslüman dayanışma platformunun ortaklaşa düzenlediği  gösteride "Birlik olan halk, asla yenilmeyecek" ve "Yasağa hayır, duvara hayır"  şeklinde slogan attı.
Gösteride, "Amerika herkes için", "Yasağa hayır, duvara hayır" ve  bağnazlık, düşmanlık ve ön yargı karşıtı ifadelerinin yer aldığı pankartlar  dikkati  çekti.
New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia (Tish) James de burada  yaptığı konuşmada, "Bu bir öğrenme sürecidir. Bu bir sınıftır. Bu bir sivil tarih  dersidir." dedi.
James konuşmasında gençlerin tarih boyunca hoşgörüsüzlüğe karşı  durduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkDonald TrumpAmerika
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