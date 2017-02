Bu kez öğrenciler Trump'a karşı

ABD'nin New York şehrinde bir grup öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına ve göçmenlere karşı kararnamelerini ve yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti.

Trump'ın "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma" başlığını taşıyan göçmen karşıtı kararnamesine karşı bir hafta önce başlayan gösteriler, kararnamenin Seattle'daki, ABD 9. Bölge Federal Temyiz Mahkemesi yargıcı tarafından durdurulmasına rağmen devam ediyor.

Washington'da ABD Senatosu'nun Trump'ın eğitim Bakanı Betsy DeVos'u onayladığı gün New York'ta Trump yönetimi karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Çoğunluğunu lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) binalarıyla çevrili Foley Meydanı'nda toplandı.

New York Göçmen Koalisyonu, New York Arap-Amerikan Derneği ve MGücü Değişim adlı online Müslüman dayanışma platformunun ortaklaşa düzenlediği gösteride "Birlik olan halk, asla yenilmeyecek" ve "Yasağa hayır, duvara hayır" şeklinde slogan attı.

Gösteride, "Amerika herkes için", "Yasağa hayır, duvara hayır" ve bağnazlık, düşmanlık ve ön yargı karşıtı ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti.

New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia (Tish) James de burada yaptığı konuşmada, "Bu bir öğrenme sürecidir. Bu bir sınıftır. Bu bir sivil tarih dersidir." dedi.

James konuşmasında gençlerin tarih boyunca hoşgörüsüzlüğe karşı durduğunu kaydetti.