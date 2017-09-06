ABD Başkanı Trump’ın DACA programını iptal etmesinin ardından ilk kez konuşan eski Başkan Barack Obama, “Bu gençleri hedef almak yanlış” diyerek tepkisini dile getirdi. Obama, “Gençlere yapılmış büyük bir kötülük, onlar bizim geleceğimize katkı sunacak. Çocuklarımızla birlikte bu ülkeye hizmet edecekler” dedi. Obama, kongre üyelerine seslenerek “bu gençleri ve geleceğimizi korumak” için üzerinize düşeni yapın” dedi.
Öte yandan Trump, Obama döneminde 2012 yılında yürürlüğe giren çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programını iptal etti. Ayrıca yasanın 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacağı belirtilirken, herhangi bir yeni yasa yapılmadığı takdirde 800 bin göçmen sınır dışı edilecek. İHA
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