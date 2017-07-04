Bu fotoğraf yürekleri burktu!

PORTEKİZ'deki devasa orman yangınları nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.



Toplamda 1.700 itfaiyeci yangının yayılmasını önlemeye çalışsa da yangın yayılmaya devam ediyor. Yangından dolayı hayatını kaybeden insanların sayısı şu anda 64. 50’den fazla kişi de ağır yaralı.



Portekizli itfaiyeciler orman yangınlarını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.



Cesur itfaiyeciler olmasa muhtemelen hayatını kaybedenlerin sayısı daha da artardı. Yangını söndürmek için itfaiyeciler yoğun çaba harcıyorlar.

Portekiz başbakanı Antonio Costa, “İtfaiyeciler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Çoğu da görevini yaparken yaralandı” dedi.



Pedro Bras, çalışma koşullarını insanlara göstermek amacıyla Facebook’ta aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.



Pedrógão Grande’deki devasa yangını söndürmek için saatlerce çalışan itfaiyecilerin yorgun düşüp çimlere uzandıkları anda çekilen fotoğraf internette hızla yayıldı.



13 cesur itfaiyeci o sırada 25 dakikalığına çimlere uzanmıştı.

Fotoğrafı paylaşan Pedro, “Bütün gün ve gece çalıştıktan sonra 25 dakikalığına çimlere uzandık. Havadaki kirliliği görmeniz mümkün” dedi.



El Mundo’da belirtilenlere göre, insanlar yaptığı yorumlarla itfaiyecilere destek olmuş.



Yorum yapanlardan birisi, “Aldıkları düşük maaşlara rağmen itfaiyecilerimiz hayatlarını riske atıyorlar” dedi.



Bir diğeri ise, “Futbolcular milyonlar kazanıp beş yıldızlı otellerde kalıyorlar. İtfaiyecilerimiz, vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atıyorlar ve yerlerde yatıyorlar. İşte onlar gerçek kahramanlar!” dedi.