Brüksel’de emeklilik şartları protesto edildi

BAŞKENT Brüksel’de Palace Rouppe’de toplanan yüzlerce ABVV üyesi, ‘67 yaşa hayır’, ‘Farklı ve daha iyisi olabilir’ yazılı pankartlarla sendika bayrakları taşıdı. “Birlikte daha güçlüyüz” sloganları da atan protestocular, yaklaşık 1 saatlik gösterinin ardından olaysız dağıldı. Gösteri sırasında Brüksel polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

ABVV Başkanı Dominiek Puype, “Belçika’da emekliler yaklaşık bin 400 euro maaş alıyor. Hükümet bunu daha aşağıya çekmek istiyor. Zaten emeklilik yaşı kademeli olarak 67’ye çıkarıldı. Bu gidişle emeklinin rahat geçinmesi mümkün değil” dedi.

EN YÜKSEK LÜKSEMBURG’DA

Özellikle çalışma yaşamında ev sahibi olamamış bir emeklinin, maaşıyla kira ödeyerek geçinmesinin mümkün olmadığını, huzurevi maliyetlerinin bin 600 euroyu bulduğunu anlatan Puype, hükümetin emeklilik maaşlarını düşürmek yerine artırması gerektiğini söyledi.

Emekliliğin kademeli olarak 67 yaşına yükseltmesi ve emeklilik maaşlarının 200-300 euro arasında azaltılmasının, Belçika’yı Avrupa’daki komşularının gerisinde bırakacağı ifade ediliyor.

Belçika İşçi Partisi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 40 yıl boyunca çalışıp 63 yaşında bu yıl emekli olan bir kişi, ortalama bin 190 euro emekli maaşı alabiliyor.

Aynı durumda bir kişinin komşu ülkeler Almanya’da yüzde 10, Fransa’da yüzde 40, Lüksemburg’da da yüzde 48 oranında daha fazla emekli maaşı alacağı belirtiliyor.