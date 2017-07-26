Boynuzlarını ateşe verdikleri boğa intihar etti

İSPANYA'DA düzenlenen boğa festivalinde, yürek burkan bir olay yaşandı. Valencia kentindeki organizasyonda çalışanlar, boğanın boynuzlarına bant ile meşale yapıştırınca boğa telaş içinde koşturmaya başladı.
KENDİNİ TAHTAYA VURARAK İNTİHAR ETTİ
Boynuzları yanan boğa, kendisinin bağlandığı tahtadan birkaç metre uzaklaştı, dönerek kafasını tahtaya vurdu ve intihar etti.
SABAH DA BİR KİŞİ YARALANMIŞTI
Aynı sabah saatlerinde boğaların dar sokaklarda insanları kovaldığı sırada aynı boğa bir adamı ayaklarından boynuzlayıp yaralamıştı.
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