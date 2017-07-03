Boston'da araç kalabalığın içine daldı: Çok sayıda yaralı

ABD'NİN Boston şehrinde Logan Havalimanı yakınında bir araç kalabalığın içine daldı. Yayalara çarpan aracın ticari bir taksi olduğu ve olayda en az 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğuna yönelik henüz bir açıklama yapılmazken, yerel haber kaynakları olayda terör şüphesinin bulunmadığını duyurdu. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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