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Boş mezarlarda yaşıyorlar! Ruhani: Utanç duydum

İran'ın başkenti Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin soğuktan korunmak için bir mezarlığa sığındıkları ortaya çıktı. Mezarlıkta yaşayan insanlar ülkeyi karıştırdı

Boş mezarlarda yaşıyorlar! Ruhani: Utanç duydum
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İRAN'IN Şehrvend gazetesi tarafından gündeme getirilen, aralarında  kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin Tahran'daki Nasirabad mezarlığında  yaşadıklarının anlatıldığı haber ülkede tartışma konusu oldu.
Haberin ardından ülkedeki yoksulluğun boyutuna ilişkin tepki  gösterilirken, savcılık tarafından evsizlerin kamplara alınması talimatı verildi.
Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, konuyla ilgili  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mektup yazarak, ülkedeki yoksulluğun boyutuyla  ilgili eleştiriler yöneltti.
Ferhadi, "sarsıcı" olarak nitelendirdiği haberi okuduktan sonra utanç  duyduğunu belirterek, "Ülkede 30 küsür yıl sorumluluk sahibi olmuş ve benim gibi  olan kişilerin de aynı utancı duyması maksadıyla bu mektubu yazdım." dedi.
Ferhadi mektubunda, Ruhani ve İranlı yetkililere, "Yoksulluğun  sillesiyle yüzleri kızarmış onurlu insanların durumunu görmek için farkettirmeden  halkın içerisine karışmaları" önerisinde bulundu.

RUHANİ: UTANÇ DUYDUM
İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, bir  konuşmasında ünlü yönetmenin mektubuna cevap verdiğini duyurdu. Ruhani  konuşmasında, Ferhadi'nin "acı verici" mektubunu okuduğunu belirterek, konuyla  ilgili üzüntülerini dile getirdi.
Ruhani, "Bazı insanların yoksulluk nedeniyle karton kulübelerde ve  köprü altlarında yaşadığını duymuştuk ancak kabirlerde yaşayanları pek  duymamıştık. Bu meseleyi inceleyince utanç duydum ve boğazım düğümlendi." dedi.

"DÖVÜLEREK ÇIKARILDILAR"
Öte yandan reformcu kanada yakın Kanun Gazetesi, haberin  yayımlanmasından sonra evsizlerin mezarlıktan dövülerek çıkarıldığını iddia etti.  İddiaya yönelik tepkiler üzerine açıklama yapan Tahran Valisi Hüseyin Haşimi,  iddiaların doğru olmadığını savunarak, kabirlerde yaşayan kişilerin uyuşturucu  bağımlıları olduklarını söyledi.
Haşimi, "Kabristan özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor. Söz  konusu kişiler oradan alınarak, Şehriyar Kampı'na intikal ettirildi ancak  uyuşturucu bağımlılarının bir çoğu kamplarda kalmayı istemiyor." ifadesini  kullandı.

 
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Etiketler; #mezarlıkta yaşam #İran #Tahran
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