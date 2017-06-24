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Bombalı saldırılarda ölü sayısı 81'e yükseldi

Pakistan'ın Paraçinar ve Kuetta kentinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının 81'e yükseldiği, 220'ye yakın yaralının ise tedavi altında olduğu bildirildi

Bombalı saldırılarda ölü sayısı 81'e yükseldi

Pakistan'ın Paraçinar ve Kuetta kentinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda ölü sayısının 81'e yükseldiği, 220'ye yakın yaralının ise tedavi altında olduğu bildirildi

24 Haziran 2017 Cumartesi 22:49
Bombalı saldırılarda ölü sayısı 81'e yükseldi
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EYALET hükümeti yetkilisi Beşir Han Vezir, yaptığı açıklamada,  Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar  kentinde dün meydana gelen 2 bombalı saldırıda 67 kişinin öldüğünü, en az 200  kişinin ise yaralandığını belirtti. İkinci patlamanın, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek  üzere olay yerinde toplanmasının ardından yaşanması nedeniyle ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.
 
Öte yandan, Kuetta Hastanesi Sözcüsü Vasim Beg, dün Pakistan'ın  güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı araç  saldırısında ise ölü sayısının 14'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 20 olduğunu  ifade etti. Beg, hayatını kaybedenlerden 7'sinin polis olduğunu da kaydetti.
 
Paraçinar'daki saldırıyı üstlenen olmazken, Kuetta'daki saldırı ise  terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Leşker-i Cangvi El-Alami ve Pakistan  Talibanı'ndan ayrılan Cemaat-ul Ahrar örgütü tarafından üstlenilmişti.

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Son Güncelleme: 24.06.2017 23:20
Anahtar Kelimeler:
Bombalı SaldırıBeşir Han Vezir
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