Bombalı saldırıda yaralanan büyükelçi yaşamını yitirdi

BAE Başkanlık İşleri departmanı, geçtiğimiz ay 5 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralanan Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiğini yayınladığı açıklama ile duyurdu. Taliban, gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmedi ve bombalamanın nedeni olarak ‘yerel rekabet' açıklaması yaptı. Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda 5'i BAE yetkilisi olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti.

