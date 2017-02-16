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Bombalı saldırıda yaralanan büyükelçi yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz ay Afganistan-Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiği açıklandı

Bombalı saldırıda yaralanan büyükelçi yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz ay Afganistan-Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiği açıklandı

16 Şubat 2017 Perşembe 09:23
Bombalı saldırıda yaralanan büyükelçi yaşamını yitirdi
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BAE Başkanlık İşleri departmanı, geçtiğimiz ay 5 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralanan Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiğini yayınladığı açıklama ile duyurdu. Taliban, gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmedi ve bombalamanın nedeni olarak ‘yerel rekabet' açıklaması yaptı. Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda 5'i BAE yetkilisi olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bombalı SaldırıAfganistanKandaharBirleşik Arap EmirlikleriBAE
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