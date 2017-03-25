Bomba yüklü araçla saldırı

SURİYE'NİN kuzeyindeki Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 3 Suriyeli Kilis'e getirildi.Türkiye sınırı yakınında, muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.