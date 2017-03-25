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Bomba yüklü araçla saldırı

Yaralanan 3 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Bomba yüklü araçla saldırı

Yaralanan 3 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

25 Mart 2017 Cumartesi 19:16
Bomba yüklü araçla saldırı
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SURİYE'NİN kuzeyindeki Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralananlardan 3 Suriyeli Kilis'e getirildi.Türkiye sınırı yakınında, muhaliflerin kontrolünde bulunan ilçede bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda yaralanan bazı Suriyeliler, yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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3 SuriyeliKilis Devlet HastanesiYüklü Araç
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