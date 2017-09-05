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Boko Haram Nisan’dan beri 381 kişiyi öldürdü

Uluslararası Af Örgütü, DEAŞ’a bağlı Boko Haram terör örgütünün Nisan’dan bu yana Nijerya ve Kamerun’da 381 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Ayrıca genç kadınların ve çocukların, sivilleri hedef almaya zorlandığı belirtildi

Boko Haram Nisan’dan beri 381 kişiyi öldürdü

Uluslararası Af Örgütü, DEAŞ’a bağlı Boko Haram terör örgütünün Nisan’dan bu yana Nijerya ve Kamerun’da 381 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Ayrıca genç kadınların ve çocukların, sivilleri hedef almaya zorlandığı belirtildi

05 Eylül 2017 Salı 12:30
Boko Haram Nisan’dan beri 381 kişiyi öldürdü
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2009’DAN bu yana 20 bin kişinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütüyle ilgili yeni açıklama, Uluslararası Af Örgütü’nden geldi. Rapora göre, DEAŞ’a biat eden ve Batı Afrika’da faaliyet gösteren terör örgütü, Nisan’dan bu yana Nijerya ve Kamerun’da 381 kişiyi öldürdü. Terör örgütü, Nisan'dan önceki 5 ayda bu sayının yarısı kadar insanın ölümüne neden olmuştu.

Salı günü yapılan açıklamada, örgütün genç kadınları ve çocukları, sivillerin yoğun olarak bulunduğu kalabalık yerlerde intihar saldırısı düzenlemeye zorladığı ifade edildi.

İsmi “Yabancı dilde eğitim haramdır” anlamına gelen örgüt, Batı Afrika’da şeriat devleti kurmak için çalışıyor. 2009’dan bu yana etkinliği artan örgütle savaşta en az 20 bin kişi öldü, 2,6 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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Boko HaramNijeryaDEAŞAfrikaEğitimKamerunUluslararası Af örgütü
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