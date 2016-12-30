BMGK, Suriye'deki ateşkesin ardından toplanacak

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ülke genelinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanacak. Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, BMGK'nın kapalı oturumda Suriye konusunu görüşeceği ifade edildi.

Toplantı talebinin kimden geldiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

Öte yandan, BMGK'da Irak'taki gelişmeleri görüşmek için de bir toplantı yapılacak.