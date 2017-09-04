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BMGK'da 'Kuzey Kore' toplantısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." dedi

BMGK'da 'Kuzey Kore' toplantısı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." dedi

04 Eylül 2017 Pazartesi 20:48
BMGK'da 'Kuzey Kore' toplantısı
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BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin  talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu  hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.
 
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, Konsey'de yaptığı konuşmada, Kuzey  Kore'nin nükleer füze denemelerinin neden olduğu krizin ve artan gerginliğin  müzakere yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.
 
Liu, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek."  diye konuştu.
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da "Bölgede barış ciddi  tehdit altında ve sıcak bir sahneye dönüşen bu tehdit her zamankinden daha  büyük." ifadesini kullandı.
 
Nebenzia, BMGK kararlarını dikkate almayan Kuzey Kore'nin güçlü bir  şekilde kınanması gerektiğini belirterek, krize siyasi ve diplomatik bir çözüm  bulunması çağrısı yaptı.
 
Fransa'dan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması çağrısı
 
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de Kuzey Kore'nin  nükleer tehdidinin "boyut değiştirdiğini" belirterek, bu ülkeye derhal yeni  ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.
 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew ise uluslararası toplumun,  Kuzey Kore'nin gerginliği azaltması durumunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
 
BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey  Feltman de BMGK'nın bu yıl 10 kez Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini  görüşmek için toplandığını anımsatarak, Kuzey Kore'nin tehlikeli  provokasyonlarının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.
 
Kuzey Kore'ye BMGK kararlarına uyması çağrısı yapan Feltman, BM  Güvenlik Konseyi'ne de bu ülkeye yönelik tutumunu insani yardıma muhtaç halkını  göz önünde bulundurarak belirlemesi çağrısında bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
BMGKKuzey KoreBirleşmiş Milletler
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