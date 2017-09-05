BM Türkiye'yi örnek gösterdi

BİRLEŞMİŞ Milletler Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç masrafları karşılayalım' teklifinin 'pozitif ve cesaret verici bir adım' olduğunu belirterek, diğer ülkelere de benzer adımların atılması çağrısı yaptı.

Arakan'daki zulümden kaçanların sayısı ise 25 Ağustos'tan bu yana 125 bini geçti. Birleşmiş Miletler'in son açıklamasına göre 24 saat içinde 35 binden fazla Arakan Müslümanı Bangladeş'e geçti.

Myanmar Devlet Başkanına tepki büyüyor

Myanmar'ın Nobel Barış Ödülü sahibi lideri Aung San Suu Kyi Müslümanlar'a uygulanan zulümle ilgili hiç bir şey yapmamakla suçlanıyor.

Kyi, Başta Bangladeş, Endonezya ve Pakistan olmak üzere Müslüman ülkelerin büyük baskısı altında. Dünyadan tepki yağan Aung San Suu Kyi'ye art arda çağrılar geliyor. Bölge ülkelerde Kyi karşıtı çok sayıda gösteri düzenleniyor.

Endonezya Dışileri Bakanı Suu Kyi'nin eline kan bulaştığını söyledi. Merkezi Fas’ın başkenti Rabat’ta bulunan ISESCO (İslami eğitim Bilim ve Kültürel Organizasyon), Nobel Barış Ödülü komitesinden, Kyi’nin ülkesinde yaşanan insanlık suçuna karşı gösterdiği tutumdan ötürü ödülünün geri alınması talep etti.

Aung San Suu Kyi 1991 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü.

Myanmar yönetimi dünyadan bölgeye girişi yasakladı

Rohingya yani Arakanlı Müslümanlar 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar polis güçleri ve askerlerinin şiddetine maruz kalıyor.

Çatışmalarda en az 400 Arakanlı'nın öldürüldüğü bellirtiliyor. Ancak kimi kaynaklara göre ölü sayısı binden fazla.

Myanmar yönetimi ülkeye basın mansubu ya da Birlemiş Milletler İnsan Hakları Örgütü'nden temsilcilerin girmesine izin vermiyor. Bu sebeple herçek kayıp tam olarak bilinmiyor.

Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmayı başaran Arakanlılar'ın sayısı 90 bini geçti. Kaçış sırasında da çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

Son açıklanna rakama göre Naf Nehri'nden geçişlerde 39 Arakanlı Müslüman boğularak hayatını kaybetti.