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BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum." dedi

BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum." dedi

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:13
BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız
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MYANMAR Müslümanlara yönelik katliamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.  Türkiye mağdur Müslümanlarla ilgili yoğun diplomasi trafiği yürütürken  Birleşmiş Milletler'den de tedirgin eden bir açıklama geldi.  BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum." dedi.

"ETNİK TEMİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşte  BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres'in o sözleri:

"Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum.  Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiBirleşmiş MilletlerAntonio GuterresSekreterTürkiye
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