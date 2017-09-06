BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız

MYANMAR Müslümanlara yönelik katliamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye mağdur Müslümanlarla ilgili yoğun diplomasi trafiği yürütürken Birleşmiş Milletler'den de tedirgin eden bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum." dedi.

"ETNİK TEMİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in o sözleri:

"Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum. Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum."