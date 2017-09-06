Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108966
ALTIN
148.148
DOLAR
3.4423
STERLİN
4.4870
EURO
4.1124
1,5 milyon öğrenci bulaşıcı hastalık riski altında
1,5 milyon öğrenci bulaşıcı hastalık...
Büyük tehlike! Tüm dünyaya hızla yayılıyor
Büyük tehlike! Tüm dünyaya hızla...
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
banner468

BM Genel Sekreteri Guterres'ten uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğal afet sayısının 1970'ten bu yana neredeyse dört kat arttığını belirtti

BM Genel Sekreteri Guterres'ten uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğal afet sayısının 1970'ten bu yana neredeyse dört kat arttığını belirtti

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:50
BM Genel Sekreteri Guterres'ten uyarı!
banner404

GUTERRES, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1995'ten bu yana en çok  doğal afetin yaşandığı ülkelerin başında ABD'nin geldiğini, onu Çin ve  Hindistan'ın takip ettiğini ifade etti. 
Dünyada son günlerde, ABD'nin Teksas eyaleti, Bangladeş, Hindistan,  Nepal ve Sierra Leone'de görülen sel ve fırtınaların neden olduğu "eşi görülmemiş  olaylar" ile iklim değişikliğinin belirgin bir şekilde şiddetlendiğinin  görüldüğüne dikkati çeken Guterres, yakın zamanda meydana gelen sellerden önce  hazırlanan raporlara göre, bu yıl doğal afetler nedeniyle 2 bin 87 kişinin  hayatını kaybettiğini söyledi. 
Guterres, son 47 yılda doğal afet sayısının neredeyse dört kat  arttığını belirterek 24,2 milyon kişinin geçen yıl beklenmeyen felaketler  nedeniyle yerlerinden edildiğini, bu sayının çatışma ve şiddet nedeniyle  yerlerinden edilenlerin 3 katına denk geldiğine dikkati çekti. 
Bilim insanlarının her hava olayını iklim değişikliğine bağlamama  konusunda dikkatli davrandığını kaydeden Guterres, ancak bilim adamlarının bu  tarz hava olaylarının kesinlikle ısınan dünyada olağan hale geleceği  tahminlerinin bulunduğunu ifade etti. 
Guterres, "Paris anlaşmasına tamamen bağlıyız. Tüm ülkelerin de bunun  sadece yapılması gereken doğru şey olduğunu değil ayrıca 'yeşil ekonomi'  geleceğin ekonomisi olduğu için en akıllıca şey olduğunu anlayacağını umuyoruz."  dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMAntonio GuterresBangladeşHindistanNEPALSierra Leon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Myanmar lideri Mehmet Şimşek’i eleştirdi
Myanmar lideri Mehmet Şimşek’i eleştirdi
Tecavüzcüsünün cinsel organını kesti
Tecavüzcüsünün cinsel organını kesti
BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız
BM, Myanmar için noktayı koydu: Soykırımla karşı karşıyayız

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim