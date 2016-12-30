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BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya mektup

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti

BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya mektup

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti

30 Aralık 2016 Cuma 15:50
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya mektup
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup gönderdiği belirtildi.
Ban, gönderdiği mektupta Akıncı'ya Kıbrıs sorununun çözümü yönünde  ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.
Mektubunda, Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olduğunu ifade eden  Genel Sekreter Ban, böyle bir gelişmenin tüm ada halklarına barış ve refah  getireceğini, uzun süredir devam eden sorunun çözümüne oldukça yaklaşıldığını  kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı da Genel Sekreter Ban'a verdiği cevapta,  müzakerelerin geldiği kritik aşamada Ban'ın katkılarından ötürü memnuniyet  duyduğunu dile getirerek, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması için çalışmaya devam  edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 yıllık görev süresini tamamlayan BM Genel  Sekreteri Ban Ki-mun’a bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı dileklerinde  bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGenel SekreterBirleşmiş MilletlerBan Ki-munKKTCMustafa AkıncıKıbrıs
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