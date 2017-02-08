BM'den yeni DEAŞ raporu!

FELTMAN, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik DEAŞ tehdidi" konulu toplantıda yaptığı sunumda, BM Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan son DEAŞ raporuna ilişkin bilgi verdi."DEAŞ bir çok bölgede savunma durumuna geçti." ifadesini kullanan Feltman, DEAŞ'ın kontrolü altındaki topraklar ve gelir kaynakları azalsa da terör örgütünün eylemlerini devam ettirecek maddi imkanlara sahip olduğunu belirtti.Örgütün gelir kaynaklarının gasp ve akaryakıt kaçakçılığına dayandığını vurgulayan Feltman, akaryakıt gelirleri azalan DEAŞ'ın fidye gibi diğer gelir getirici eylemlere yönelebileceği endişesi duyulduğunu söyledi.Feltman, DEAŞ'ın giderek gizli ve şifreli iletişime ve militan devşirme yöntemlerine yöneldiğini kaydederek "DEAŞ, saldırılarını Irak ve Suriye'nin komşusu olan ülkelere yaydı ve bölgeden uzaktaki takipçilerini de eylem yapmaları konusunda cesaretlendirmeyi sürdürüyor. Irak ve Suriye'den ayrılan yabancı terörist savaşçılar, kendi ülkelerindeki terör tehdidini de artırıyor." dedi.DEAŞ ile mücadele konusunda ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttığını dile getiren Feltman buna karşın "İleri yolcu bilgi sistemleri"nin kullanımı da dahil olmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.Feltman, DEAŞ ile mücadelenin yanı sıra, bu örgütlere zemin hazırlayan çatışmaların da engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Konseydeki konuşmaların ardından üyeler kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

