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Yeni Alanya E - Gazete

BM'den flaş Ukrayna açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların ve bombardımanın tırmanışa geçtiği Ukrayna hakkında flaş açıklamalar yaptı

BM'den flaş Ukrayna açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların ve bombardımanın tırmanışa geçtiği Ukrayna hakkında flaş açıklamalar yaptı

03 Şubat 2017 Cuma 20:25
BM'den flaş Ukrayna açıklaması
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Donetsk ve Makiivka şehirlerinde bombardıman sonucu iki hastane, bir poliklinik, bir diş kliniği, üç okul ve bir ana okulunun zarar gördüğü belirtildi. 

"Çatışmaların tırmanışa geçtiği Ukrayna'nın doğusundaki sivillerin karşılaştığı korkunç insan hakları durumundan ciddi endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, BM İnsan Hakları Ofisi çalışanlarının verdiği bilgiye göre, 29 Ocak'tan, 3 Şubat sabah 9'a kadar bombardıman sonucu en az 7 kişinin öldüğü ve 41 kişinin yaralandığı vurgulandı. 

Açıklamada, daha fazla insanın ölmesinin önüne geçilmesi ile temel alt yapı hizmetlerinin onarılması için acilen düşmanlıklara son verme ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının bölgeye girmesi için şartsız ve engelsiz erişim izni verilmesi çağrısında bulunuldu. 

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaBirleşmiş MilletlerBM
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