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BM'den çarpıcı Akdeniz açıklaması

Birleşmiş Milletler, Libya'dan Akdeniz'i geçen her 10 kişiden 7'sinin mülteci olmadığını itiraf etti

BM'den çarpıcı Akdeniz açıklaması

Birleşmiş Milletler, Libya'dan Akdeniz'i geçen her 10 kişiden 7'sinin mülteci olmadığını itiraf etti

04 Temmuz 2017 Salı 17:19
BM'den çarpıcı Akdeniz açıklaması
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BİRLEŞMİŞ Milletler, Libya'dan Akdeniz’i geçen 10 kişiden 7'sinin ekonomik işçi, geri kalanlarının da mülteci ya da sığınmacı gibi ''korunmaya muhtaç insanlar'' olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya'daki insan kaçakçılığı ve mülteci akınlarının arttığını bildirerek, Avrupa'nın gelecekte yükselen bir göçmen ve sığınmacı artışı ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. UNHCR, bugüne kadar Libya'dan İtalya’ya ulaşanların oranının yüzde 19 artış gösterdiğini dile getirerek, bugüne kadar 83 bin 830 göçmen ve sığınmacının İtalya kıyılarına ulaştığını bildirdi.

Libya'daki göç eğilimlerine ilişkin olarak bugün yayınlanan yeni bir raporda, UNHCR Libya'nın göçmenler için önemli bir geçiş yolu haline geldiğini ancak hareket biçimlerinin değiştiğini kaydetti. 

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Birleşmiş MilletlerLibya
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