Bir selfie çekti terörist oldu

SURİYELİ mülteci Anas Modamani, 2015 yılının Eylül ayında, Berlin'deki sığınmacıların kaldığı yeri ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile selfie çekti. Olayın ardından ünlü olan Modamani Almanya'da 1 milyondan fazla sığınmacıya izin verilme kararının önemini vurgulayan bir simge haline gelmişti.

Ancak o fotoğraf Modamani'yi aşırı sağcıların komplo teorilerinin hedefi haline de getirdi. Sahte hikayeler ve montajlı fotoğraflarla önce Mart 2016'da Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarıyla, ardından geçtiğimiz Aralık ayında Berlin Noel pazarındaki saldırıyla ilişkilendirdiler. Bir başka resimde ise evsiz bir adama yapılan bir saldırıda olağan şüphelinin Modamani olduğu iddia edildi.

Söz konusu fotoğraflar ve hikaleyeler Facebook'da paylaşılıyordu. Anas Modamani, Facebook'a dava açmaya karar verdi. Modamani'nin avukatı Chan-jo Jun, "Facebook yalnızca yazılı olarak belirtilen URL'leri siler. Tüm paylaşımların silinmesi için savaşıyoruz" dedi.

Facebook'u yalnızca kullanıcılar tarafından bildirilen belirli sahte veya yasadışı mesajları silmekle değil, aynı zamanda ağda arama yapan ve bu içeriğe yapılan diğer tüm örneklemeleri kaldıran özel filtrelere zorlamak istiyor. Avukat Jun, Facebook'un müvekkiline saldıran sahte yayınları sildiğini iddia etmesine rağmen, geçen hafta birçok görüntünün halen sitede bulunduğunu belirtti.