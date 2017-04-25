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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Bir gecede dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Fransa'da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ilk seçimlerinden çıkan sonuç, en çok Avrupa'nın en zenginlerine yaradı

Bir gecede dünyanın en zengin 2. ismi oldu

Fransa'da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ilk seçimlerinden çıkan sonuç, en çok Avrupa'nın en zenginlerine yaradı

25 Nisan 2017 Salı 20:31
Bir gecede dünyanın en zengin 2. ismi oldu
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BLOOMBERG'İN Milyarderler Endeksi'ne göre, Fransa seçimlerinin Avrupa borsalarına getirdiği bahar havasıyla kıtanın milyarderleri de bir günde 27,5 milyar dolar kazandı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ekonomik büyüme yanlısı aday Emmanuel Macron'un ilk sırada yer almasıyla Pazartesi günü Avrupa hisse senetleri 17 ayın en yükseğine çıkmış, Euro ise değer kazanmıştı.

Bloomberg'in dünyanın farklı bölgelerindeki zengin isimlerin varlığını ölçen endeksine göre Avrupa kıtası bir günde varlığında yüzde 2,6 artış yaşayarak, en fazla yükselen bölge oldu.

Günün en fazla kazananı ise 2,7 milyar dolar ile moda ve tekstil devi Inditex şirketinin sahibi İspanyol milyarder Amancio Ortega Gaona oldu.
Ortega böylece Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaDünyanınPazar
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