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Bikinisini birden çıkarıp attı!

Geçtiğimiz hafta Arjantin’de üstsüz güneşlenen 3 kadına polisin müdahale etmesi başkent Buenos Aires’te protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan kadınlar üstsüz, erkeklerse bikini üstü giyerek geldi

Bikinisini birden çıkarıp attı!

Geçtiğimiz hafta Arjantin’de üstsüz güneşlenen 3 kadına polisin müdahale etmesi başkent Buenos Aires’te protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan kadınlar üstsüz, erkeklerse bikini üstü giyerek geldi

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:17
Bikinisini birden çıkarıp attı!
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ARJANTİNDE polisin maço tavırlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Onlarca kadın üstleri çıplak vücutlarına bazı sloganlar yazarak gösteriye katıldı. Aynı zamanda erkeklerin de destek olduğu protestoda bazı erkeklerin  bikini üstü giyerek olayı protesto ettikleri görüldü.  Yaklaşık 10 gün önce başkent Buenos Aires’in sahil kasabası Necochea’da üstsüz güneşlenmeye çalışan 3 kadının etrafını bir anda polisler sarmıştı. Teşhircilikle suçlanan kadınlardan üstlerini giymeleri istenmişti.  20 polisin 3 kadını çevrelediği olayda polis, kadınlara tutuklanabilecekleri tehdidinde bulundu. Anlaşamamaları durumunda kadınları kelepçelemek zorunda kalacaklarını söyleyen polisle kadınların tartışması sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinBikini
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