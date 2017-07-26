Benzerliğinden istifade edip bedava tatil yaptı

BUNULA yetinmeyen sahte Pogba, bir hafta boyunca gittiği hiçbir yerde para ödemedi.Skirostan ayrılacağı gün ise turistik eşya satan bir dükkanı ziyaret edip sahibi ve orada bulunanlarla konuştu ancak gittikten sonra dükkandan birçok şeyin yok olduğu anlaşıldı.