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"Beni yakalayıp seks kölesi yapmak istiyorlar"

DEAŞ'a karşı Peşmerge ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında savaştıktan sonra ülkesi Danimarka’ya gönderilen Joanna Palani bu kez yaptığı açıklamalarla gündemde… Daha önce DEAŞ’lıları öldürmek çok kolay sözleriyle gündeme gelen Palani şimdi de DEAŞ’ın kendisini kaçırıp ya öldüreceğini ya da seks kölesi yapacağını söyledi

"Beni yakalayıp seks kölesi yapmak istiyorlar"

DEAŞ'a karşı Peşmerge ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında savaştıktan sonra ülkesi Danimarka’ya gönderilen Joanna Palani bu kez yaptığı açıklamalarla gündemde… Daha önce DEAŞ’lıları öldürmek çok kolay sözleriyle gündeme gelen Palani şimdi de DEAŞ’ın kendisini kaçırıp ya öldüreceğini ya da seks kölesi yapacağını söyledi

07 Şubat 2017 Salı 16:46
"Beni yakalayıp seks kölesi yapmak istiyorlar"
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IRAK ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşan Kürt asıllı Danimarka vatandaşı Joanna Palani, İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamlarda bulundu.
Örgütte keskin nişancı olarak eğitilen va daha önce de “DEAŞlılar'ı öldürmek çok kolay” sözleriyle gündeme gelen Palani örgütte “Ölüm  Leydisi”  olarak biliniyor. 
23 yaşındaki Palani, şimdi ise DEAŞ’ın kendisini kaçırıp seks kölesi yapmak istediğini ya da öldürmek istediğini iddia ediyor. Terör örgütü DEAŞ daha önce Palani’nin başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.
Şu anda ülkesi Danimarka’da tutuksuz yargılanan Palani’nin 2 yıl hapis cezası alması söz konusu… Joanna Palani 2014’te DEAŞ’e karşı savaşmak için gittiği Irak’tan döndüğünde  bölgeye geri dönmesini önlemek için Danimarka tarafından 12 aylık bir seyahat yasağı konmuştu. Ancak Palani, 6 Haziran'da Katar’ın başkenti Doha'ya giderek, konulan bu yasağı ihlal etmişti. Kendisine verilen 1 yıllık seyahat yasağını ihlal etmesi nedeniyle Palani’nin şimdi hapse girmesi söz konusu…
"BANA TERÖRİSTMİŞİM GİBİ DAVRANIYORLAR"
Kimseye güvenmediğini söyleyen genç kadın, "Danimarka mahkemeleri beni DEAŞ'a katılan teröristmişim gibi yargılamaya çalışıyor. Ancak ben bir suçlu değilim. Ben sadece DEAŞ'ın bir Avrupa ülkesine saldırmasını engellemek için savaştım" diyor.
Palani, Danimarka’da siyaset ve felsefe eğitimini yarıda bırakarak 2014 yılında Kürt güçlerine katıldı. Irak'ın Ramadi kentindeki bir göçmen kampında 1993 yılında dünyaya gelen Palani'nin ailesi Körfez savaşı sırasında ülkesini terk ederek Danimarka’ya yerleşmiş. Aayrıca
Irak'ın Ramadi kentindeki bir göçmen kampında 1993 yılında dünyaya gelen Palani'nin ailesi Körfez savaşı sırasında ülkesini terk ederek, Kopenhag'a yerleşmiş. Palani’nin hem dedesi hem de babası Peşmerge gücü olarak görev yapmış.

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Anahtar Kelimeler:
Seks KölesiDEAŞPKKYPG
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