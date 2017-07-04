Bebeği kaçırmaya çalışan kadını direğe bağladılar

OLAY, Mısır’ın Belbes şehrindeki Alwan kasabasında gerçekleşti. Halk bir evden 14 günlük bir bebeği kaçırma teşebbüsünde bulunduğundan şüphelendiği kadını meydandaki elektrik direğine bağladı.

Kadın gizlice bir eve girince ev sahibi kadın, “Yetişin, torunumu kaçırıyorlar” diye bağırdı. Eve gelen vatandaşlar zanlıyı yakalayarak, meydandaki elektrik direğine bağladı ve suçunu itiraf etmesi için baskı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen polis, zanlıyı polis merkezine götürdü. Polis yaptığı incelemede kadının hırsızlıktan sabıkalı olduğunu tespit etti. Kadın, evin boş olduğunu sanarak içeri girdiğini ve o sırada cep telefonunu görünce onu çalmak istediğini söyledi.

Kaçırılmak istenen çocuğun babası İslam Hüseyin, kadının eve sessizce girdiğini, annesinin tuvalette, teyzesinin de mutfakta olmasından faydalanarak çocuğu kaçırmak için yatak odasına girdiğini, bu arada teyzesi "hırsız var" diye bağırınca insanların eve toplandığını söyledi.